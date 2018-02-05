Работа в Киеве: каких вакансий больше всего

В Киеве по состоянию на 1 января 2018 года на учете в столичном центре занятости находятся около 8 тыс. безработных. Между тем, в начале прошлого года их было 26 тыс., сообщил во время пресс-конференции директор Киевского городского центра занятости Виктор Билыч.
Большинство людей без работы, стоящих на учете, имеют высшее образование,
“Люди, у которых есть высшее образование, вплоть до академиков – 87%. 7% имеют среднее образование, и 6% – профессионально-техническое, специалисты разных направлений. При этом в базе данных больше всего вакансий для квалифицированных рабочих с инструментами. В целом, это 17%. Если говорить в целом о рабочих профессиях – там 60% вакансий, где нужны люди для работы руками”, – рассказал Виктор Билыч.
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При этом в 15% случаев требуются люди на самые примитивные работы – уборщики и дворники.
“Такие профессии востребованы, и эта востребованность не реализована”, – отметил директор Киевского городского центра занятости.
Он отметил, что по состоянию на 1 января 2018 года на каждого безработного в среднем припадало по одной вакансии рабочих профессий. Но наибольшим спросом у тех, кто ищет работу, пользуются другие сферы. Например, на вакансию в сфере законотворческой деятельности претендовало семь человек, в том числе, руководители и менеджеры, которые потеряли работу. Также популярными были предложения для медиков и педагогов.
“Среди профессионалов – это врачи, учителя, воспитатели детских садиков, медсестры – три человека на вакансию, такая конкуренция была в прошлом году”, – сообщил Виктор Билыч.
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