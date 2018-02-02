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26% украинских IT специалистов, покинувших родину, работают в Польше

26% украинских IT специалистов, покинувших родину, работают в Польше

Согласно недавнему исследованию DOU.ua, в настоящее время 4% украинских IT специалистов работает за рубежом. При этом, в течение последних пяти лет отмечается стойкая тенденция увеличения количества выезжающих из Украины.

Об этом порталу Finance.ua рассказали в компании TransferGo.

Говоря о причинах миграции, 62% опрошенных айтишников указывают на важность найти место для обеспеченной и безопасной жизни для себя и своих семей. В то же время для 58 процентов существенным является получения опыта работы в стране с другой культурой.

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Отметим, что за последние пять лет 42% IT специалистов покинули Украину в возрасте от 26 до 30 лет. При этом более 40% владеют английским языком на уровне выше среднего.

При этом 26% украинских айтишников работает в Польше, 19% – в Германии, а 6% находится в Нидерландах.

Наиболее популярным польским городом среди IT специалистов из Украины является Краков, чуть менее – Вроцлав и Варшава.

Согласно данным Antal International, средняя месячная заплата айтишника в Польше составляет около 9 000 злотых (более 2 000 евро), при этом уровень дохода существенно увеличивается в зависимости от занимаемой должности и может достигать 30 000 злотых (более 7 000 евро) для позиций уровня Senior Project Manager.

Согласно DOU.ua, большинство украинских специалистов в Польше занимаются разработкой программного обеспечения на позициях Software Engineer (22%) и Senior Software Engineer (31%).

Справка Finance.ua:

  • Cогласно недавнему исследованию Aglomeracja warszawska, средний возраст украинского мигранта в Польше составляет 33 года.
  • Большинство украинцев в Польше имеют высшее и среднее образование.
По материалам Finance.UA
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