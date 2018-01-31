IT Украины. Помогать нельзя мешать

IT-сектор продолжает оставаться одним из наиболее динамичных и развивающихся сегментов экономики нашей страны. Несмотря на продолжающуюся стагнацию украинской экономики, экспорт IT-услуг из Украины вырос на 20%.

По прогнозам экспертов, если отрасли не мешать развиваться, к 2020 году она может вырасти в 1,7 раза.

Год с плюсом

По результатам прошлого года IT-сектор Украины продолжил свой рост более высокими темпами, чем экономика страны в целом.

По данным аудиторской компании PwC, в 2017 году рынок IT вырос на 20%.

Налоговые поступления от IT-сектора в государственный бюджет в 2017 увеличился на 38% против показателя предыдущего года и составили 7,8 млрд грн, отмечают в комитете по информационным технологиям Европейской Бизнес Ассоциации.

Экспорт IT-услуг увеличился до 3,6 млрд долларов. Информационные технологии уверенно занимают третью позицию по уровню экспортных поступлений, уступая только агробизнесу и металлургии.

Вклад рынка IT в экономику в прошлом году составил около 4% ВВП страны, и в последующие годы продолжит увеличиваться.

Оптимистичные перспективы

В 2018 году ожидается, что темпы роста рынка IT увеличатся до 30%. При этом количество специалистов, занятых в отрасли, возрастет со 116 до 145 тыс. человек, так оценивают перспективы этого года в ассоциации «IT Ukraine».

При сохранении существующих темпов роста через 5 лет информационные технологии имеют все шансы выйти на второе место в структуре украинского экспорта.

По оценкам компании GlobalLogic Украина, при благоприятных условиях к 2025 году сектор информационных технологий может вырасти до 8,4 млрд долл., или в 2,3 раза, а количество рабочих мест увеличится до более 240 тыс. человек.

По результатам исследования экспертов Европейской Бизнес Ассоциации, при содействии и поддержке отрасли на государственном уровне, экспортно-ориентированная сфера информационных технологий до 2020 года может увеличится вдвое по всем показателям и отчислять до 27 млрд грн налогов в государственный бюджет.

IT-сектор оказывает все большее влияние и на внутреннюю экономику Украины. Помимо увеличения валютных поступлений в страну, эта индустрия способствует формированию среднего класса – основы для построения преуспевающей экономики.

Отрасль предоставляет всё больше рабочих мест с высоким уровнем дохода. Показательно, что более 40% спроса на коммерческую недвижимость в Киеве сейчас формируют IT-компании.

Ожидаемые результаты роста ИТ-сектора до 2020 года:

Рост количества специалистов отрасли до 200 тыс.

Увеличение экспорта ИT-услуг до 6 млрд долларов.

Рынок ИТ составит около 5% ВВП страны.

страны. Выход отрасли на второе место по уровню экспорта.

Увеличение ниши на мировом рынке.

Увеличение отчислений в бюджет до 27 млрд гривен.

Капля в море

Несмотря на впечатляющий рост, украинский IT-рынок по мировым масштабам продолжает оставаться небольшим, и составляет около 1% от общемирового показателя. Объем мирового рынка ИT-услуг в 2017 году превысил 3,5 трлн долларов, из которых более 40% приходятся на США.

Например, IT-рынок Индии оценивается в 145 млрд дол., это в 40 раз больше, чем в Украине. При этом индийский рынок информационных технологий активно поддерживается на уровне государства, чего нет в Украине. Сейчас количество IT-специалистов в Индии превышает 4 млн, что в 40 раз больше, чем в Украине.

От экспорта IT-услуг на каждого украинца приходится по 80 долларов, для сравнения этот показатель в Израиле составляет 1650 долл.

Сейчас IT-сектор в Украине расширяется не за счет увеличения доли на мировом рынке, а за счет роста предоставляемых услуг в мире. Для увеличения доли нашей страны на мировом рынке, ежегодные темпы роста IT-услуг должны превышать среднемировой уровень, обеспечивая прирост не менее 30-40% в год.

Угрозы IT-перспективам

Украинский IT-сектор не только быстро развивается, но и сталкивается с внутренними препятствиями, без которых развитие рынка IT в нашей стране происходило бы значительно быстрее.

За последние несколько лет из Украины уехали работать за рубеж более 10 тыс. IT-специалистов, или десятая часть от общего их количества. Причина – низкий уровень жизни в стране, политическая нестабильность и правовая незащищенность бизнеса от давления со стороны государственных органов и силовых структур. Такая ситуация способствовала активному переезду в другие страны отдельных специалистов и целых компаний.

Это привело к потере десятой часть доходов от IT-индустрии и ощутимым репутационным потерям для нашей страны. Иностранный инвестор не будет вкладывать деньги в страну, из которой уходят местные компании. Да и сами украинские предприниматели хорошо задумаются, стоит ли расширять существующий бизнес или открывать новый в Украине.

Также одна из главных проблем рынка – отсутствие стратегии развития отрасли и программы образования будущих специалистов.

Уровень нашего технического образования не отвечает современным запросам. На мировом рынке самыми востребованными являются высококлассные специалисты, специализирующиеся на наиболее перспективных сегментах информационных технологий.

Для обеспечения устойчивого развития украинского IT-рынка нужно снизить уровень государственного вмешательства и содействовать улучшению бизнес-климата в стране. Пока деловой климат в Украине будет хуже, чем в соседних странах, украинские инноваторы будут реализовывать свои стартапы на территории других государств, где для их развития созданы более благоприятные условия.

По мнению экспертов ассоциации «IT Ukraine», сейчас наши компании начинают уходить от аутсорсинга, предлагая заказчикам продукты под ключ и готовые решения для выполнения бизнес-задач.

Это качественный шаг, который будет способствовать росту прибыльности и технологичности компаний. Дальнейшее развитие продуктовых компаний в Украине будет зависеть не столько от уровня инженеров, сколько от состояния бизнес-климата в стране.

Хорошим примером того, как можно создать содействовать развитию новых технологий, является Белорусь. Для инвесторов в IT-сектор, кроме привлекательных налоговых условий, также гарантированны верховенство права и справедливая судебная система.

В частности разрешено применение норм английского права. Комбинация низких налогов и прозрачной системы защиты прав привлекательна для международного капитала, способствует притоку инвестиций и новых технологий на белорусский IT-рынок.

Будущее за автоматизацией

Автоматизация, затронувшая большую часть современных профессий, в перспективе сулит большие проблемы и для разработчиков программного обеспечения. Первой страной, в которой уже сейчас происходит массовое увольнение программистов, стала Индия.

В минувшем году остались без работы 2% индийских IT-специалистов, которые задействованы в разработке программ для иностранных компаний.

По результатам исследования, проведенного организацией National Association of Software and Services Companies, к 2020 году без работы могут оказаться до 60% индийских программистов.

Работа, которую они сейчас выполняют, будет полностью автоматизирована.

Сейчас IT-отрасль переориентируется на машинное обучение, роботизацию, автоматический анализ больших данных, что в будущем может оставить без работы 80% сегодняшних индийских программистов.

В результате, на индийском IT рынке останутся только программисты с высоким уровнем навыков – таких сегодня меньшинство.

Всего в 2017 году семь ведущих индийских IT-компаний уволили не менее 60 тыс. сотрудников. Это больше половины от всех айтишников, работающих сейчас в украинских компаниях.

В перспективе тенденция автоматизации программирования будет нарастать. Со временем программы для автоматического написания кода и аутсорсинга бизнес-процессов станут доступнее и получат широкое применение.

Украинских IT-специалистов эта проблема коснется в той же мере, что и программистов из других стран.

Наши «айтишники» столкнутся с риском остаться без работы, либо будут осваивать направления, которые пока не могут выполнять машины. Смогут ли все специалисты адаптироваться к новым реалиям – пока вопрос. Как и: каким станет рынок IT в Украине после того, как значительную часть работы нынешних программистов смогут выполнять машины…

Уже сейчас нужно думать о том, что смогут предложить украинские компании, когда трансформации на мировом IT-рынке докатятся до нашей страны.

Вполне возможно, что планам динамичного развития IT-сектора в нашей стране могут помешать жесткие реалии нового витка конкуренции. Теперь уже между человеком и машиной.

По мнению CEO веб-сервиса для хостинга IT-проектов GitHub Криса Уанстреса, тем, кто хочет остаться работать в IT-сфере, лучше заняться наиболее перспективными направлениями: искусственным интеллектом, большими данными и машинным обучением.

Сергей Савенко