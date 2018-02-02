Amazon запатентовала браслеты для контроля за сотрудниками

Компания Amazon запатентовала наручный браслет, который будет отслеживать положение рук работников склада и контролировать их действия. Если сотрудник начнет класть товар в неправильный контейнер, тактильная обратная связь укажет ему на ошибку. Предполагается, что такой подход позволит повысить эффективность работы сотрудников.

Об этом пишет Дело со ссылкой на The Guardian.

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Дело в том, что скорость поиска — один из ключевых моментов работы Amazon. Когда покупатель делает заказ, все детали сразу же отправляются на планшеты сотрудников склада. Тогда им нужно как можно быстрее найти товар среди бесчисленных полок и отсеков, запаковать и ждать следующего заказа. Предполагается, что браслет сэкономит сотрудникам много времени и сил. Не нужно будет сканировать штрих-коды, привязанные к конкретному отсеку или лишний раз нажимать кнопки на соответствующем складском оборудовании.

Кроме того, ультразвуковой браслет будет периодически отправлять импульсы в специальный приемник сигналов, с помощью которого можно отследить, в каком из складских помещений находится сотрудник, где конкретно он ищет товар и насколько эффективно выполняет заказы. По сути, работников таким образом полностью лишат приватности: при желании начальство будет знать, сколько раз за день они почесали нос.

Amazon славится низкими зарплатами для персонала и неуемным стремлением превратить их в “живых роботов”, которые по таймеру выполняют монотонные задачи на складе. Поэтому идея тотальной слежки вряд ли понравятся сотрудникам, которые и без того уже устраивали забастовки, например, в прошлую “черную пятницу”.