Кому в Украине работодатели готовы повышать зарплату

Безвиз открыл широкие перспективы для тех, кто готов трудиться за границей. И дефицит кадров в той или иной сфере вынуждает работодателей повышать зарплату. Например, в строительной сфере в этом году ожидают прибавку как минимум в 10%.
Об этом рассказал глава Профсоюза работников строительства и производства строительных материалов ФПУ Василий Андреев.
«Зарплаты в строительной сфере в последние два года растут. Только повышение минималки добавило 9%. А до конца года, я думаю, зарплаты у строителей, технического персонала, инженеров вырастут еще на 10%. Причины: первый фактор — конечно, много специалистов уезжают в Европу, а найти новых хороших работников становится сложнее. А второй — рост строительного рынка на 20% только за последнее время. Нужны рабочие руки», – отметил он.
Обещают хорошие новости и работникам ресторанного бизнеса, в первую очередь это касается поваров.
Если в начале прошлого года повару за смену платили 500 грн, то уже в конце 2017 года — 700 грн. К концу этого года уже ожидаем 900 грн, говорит эксперт ресторанного бизнеса Ольга Насонова.
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«Всему виной — безвиз. Повара целыми семьями уезжают в Польшу и Венгрию. Там у них есть возможность работать без трудовой визы 9 месяцев. Наши владельцы ресторанов и кафе вынуждены увеличивать зарплаты. Тем более, что кроме безвиза еще есть фактор инфляции и роста тарифов на коммуналку. Даже уборщицы уже не могут выжить с такими коммунальными тарифами. Естественно, повышение зарплат произойдет за счет роста цен для клиентов ресторанов на 20%», — сказала Ольга Насонова.
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