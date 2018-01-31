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Безработица в этом году уменьшится из-за роста зарплат - эксперт

Безработица в этом году уменьшится из-за роста зарплат - эксперт

За последний год в Украине, по данным Госстата, уже сократилось количество безработных. Причем это видно как на реальных цифрах из центров занятости, так и по расчетам по методике Международной организации труда.

Ожидается, что безработица в этом году уменьшится из-за роста зарплат в Украине и оттока рабочей силы за границу. Эксперт рынка труда Юрий Прокопчук говорит, что 2018 год может стать переломным для украинского рынка труда. Он уверен, что безработица пойдет на спад, но не из-за роста экономики, а в результате оттока работников в другие страны.

«Прежде всего это касается квалифицированной рабочей силы в возрасте от 35 до 45 лет из государственного сектора. Эти люди не могут найти работу с достойной зарплатой в Украине: врачи, медсестры, инженеры, преподаватели, ученые», — анализирует эксперт.

Что касается украинских властей, то, кажется, наши политики начинают понимать, что украинцы не намерены работать за копейки, и те, у кого есть возможность уехать – уезжают на заработки. Правительство то и дело пытается поднять уровень минимальных зарплат, пенсий и соцстандартов, вот только вслед за очередным повышением минималки резко дорожают продукты питания, бензин на заправках и тарифы в платежках.

По мнению вице-премьер-министра Геннадия Зубко, чтобы существенно затормозить отток квалифицированных кадров за границу, им надо платить в Украине не менее 16 тысяч гривен в месяц. Правда, вице-премьер не уточнил, когда и за счет чего возможен такой рост зарплат.

По материалам hyser
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