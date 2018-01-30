Состояние олигархов с "Кремлевского доклада" достигают 400 миллиардов долларов

Список бизнесменов, попавших в так называемый “Кремлевский доклад”, полностью совпадает с российской частью рейтинга богатейших людей мира по версии Forbes.
Об этом сообщает ЭП со ссылкой на российское издание журнала.
В “кремлевский доклад”, подготовленный Минфином США, вошли 96 бизнесменов.
И все 96 — члены российской части глобального рейтинга Forbes. Их суммарное состояние составляет 386,3 млрд долларов.
Читайте также: США представили кремлевский доклад с именами 210 человек из окружения Путина
Как сообщалось, Соединенные Штаты включили акционеров Альфа-банка и Укрсоцбанка в доклад о возможности введения новых санкций против российских олигархов.
Данный отчет сам по себе не предполагает введение санкций против упомянутых в нем лиц, но создает фактические основания для возможного введения таких санкций в будущем.
Напомним, в “кремлевский доклад” также вошли бизнесмены Роман Абрамович, Алишер Усманов, Сулейман Керимов, Евгений Касперский, Вагит Алекперов, Леонид Михельсон, Михаил Гуцериев, Олег Дерипаска и Юрий Мильнер.
Кроме того, в документе указан список предприятий, которые имеют долю государства более 25% и выручку более 2 млрд долларов.
В тексте также говорится, что в секретной части “кремлевского доклада” могут быть имена, не включенные в несекретную часть. Эти люди “могут занимать должности ниже тех, кто включен в опубликованную часть доклада, или иметь состояние меньше 1 млрд долларов”.
Эксперты влиятельного вашингтонского аналитического центра Atlantic Council составили список критериев, по которым те или иные персоналии могут быть включены в кремлевский доклад.
В “кремлевском списке”, по их мнению, оказались люди, которые “держат” деньги российского президента, бизнесмены, оказывающие услуги Кремлю, партнеры олигархов из ближнего круга президента, менеджеры госпредприятий, а также “золотая молодежь” — дети близких к российскому режиму олигархов.
Также 2 февраля Министерство финансов США должно представить еще один доклад, в котором должен быть оценен эффект от введения возможных ограничений на операции с российскими облигациями и акциями.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина на 25% сократила потребление газаВчера, 09:15 - 2214 45
Зарплаты украинцев за год выросли на 35,5%Вчера, 09:00 - 1908 44
Через несколько лет украинцы изменят свое отношение к доллару - СологубВчера, 10:08 - 7242 33
В Киевсовете поддержали переименование метро "Петровка"Вчера, 17:45 - 1058 15
За одну поездку пассажиры воруют 2-3 комплекта - УЗВчера, 08:15 - 2161 14
Через несколько лет украинцы изменят свое отношение к доллару - СологубВчера, 10:08 - 7242 33
В Киеве служба безопасности ПриватБанка изъяла крупную партию фальшивой гривныВчера, 15:15 - 2684 2
Украина на 25% сократила потребление газаВчера, 09:15 - 2214 45
За одну поездку пассажиры воруют 2-3 комплекта - УЗВчера, 08:15 - 2161 14
Альфа-Банк может сменить брендВчера, 11:10 - 2016 4
Компания Amazon открыла "тропический" офис за четыре миллиарда (видео)Вчера, 15:10 - 455 1
Летом стартуют продажи первого в мире голографического смартфона28.01.2018, 15:10 - 3144
В Германии изобрели летающую ванну (видео)27.01.2018, 15:10 - 1150
В Швейцарии собрали первые 100 млн франков на автоматическое подземное грузовое метро (видео)26.01.2018, 15:10 - 1164
SpaceX успешно протестировала ракету Falcon Heavy25.01.2018, 11:35 - 1364 2
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок
MonobankОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Україна припинила постачання води до "ЛНР" через...Обговорення статей
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?Ринок нерухомості
Идеи: портфельФондовий ринок