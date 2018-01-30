Состояние олигархов с "Кремлевского доклада" достигают 400 миллиардов долларов

Список бизнесменов, попавших в так называемый “Кремлевский доклад”, полностью совпадает с российской частью рейтинга богатейших людей мира по версии Forbes.

Об этом сообщает ЭП со ссылкой на российское издание журнала.

В “кремлевский доклад”, подготовленный Минфином США, вошли 96 бизнесменов.

И все 96 — члены российской части глобального рейтинга Forbes. Их суммарное состояние составляет 386,3 млрд долларов.

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Как сообщалось, Соединенные Штаты включили акционеров Альфа-банка и Укрсоцбанка в доклад о возможности введения новых санкций против российских олигархов.

Данный отчет сам по себе не предполагает введение санкций против упомянутых в нем лиц, но создает фактические основания для возможного введения таких санкций в будущем.

Напомним, в “кремлевский доклад” также вошли бизнесмены Роман Абрамович, Алишер Усманов, Сулейман Керимов, Евгений Касперский, Вагит Алекперов, Леонид Михельсон, Михаил Гуцериев, Олег Дерипаска и Юрий Мильнер.

Кроме того, в документе указан список предприятий, которые имеют долю государства более 25% и выручку более 2 млрд долларов.

В тексте также говорится, что в секретной части “кремлевского доклада” могут быть имена, не включенные в несекретную часть. Эти люди “могут занимать должности ниже тех, кто включен в опубликованную часть доклада, или иметь состояние меньше 1 млрд долларов”.

Эксперты влиятельного вашингтонского аналитического центра Atlantic Council составили список критериев, по которым те или иные персоналии могут быть включены в кремлевский доклад.

В “кремлевском списке”, по их мнению, оказались люди, которые “держат” деньги российского президента, бизнесмены, оказывающие услуги Кремлю, партнеры олигархов из ближнего круга президента, менеджеры госпредприятий, а также “золотая молодежь” — дети близких к российскому режиму олигархов.

Также 2 февраля Министерство финансов США должно представить еще один доклад, в котором должен быть оценен эффект от введения возможных ограничений на операции с российскими облигациями и акциями.