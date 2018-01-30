США представили "кремлевский доклад" с именами 210 человек из окружения Путина

В США опубликовали так называемый “кремлевский доклад”, который передан Конгрессу, с именами 210 представителей окружения президента России Владимира Путина.

Сообщается, что в незасекреченную часть “кремлевского доклада” вошли имена 210 человек, в том числе представителей администрации Кремля.

Согласно обнародованному списку всего в нем 114 чиновников и руководителей российских государственных компаний, а также 96 представителей бизнеса, которых Минфин США называет олигархами.

В списке четыре раздела – “Президентская администрация”, “Кабинет министров”, “Другие высокопоставленные политические лидеры” и “Олигархи”.

Среди представителей Кремля, которые попали в список, – пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, глава администрации президента РФ Андрей Вайно, а также помощник Путина Владислав Сурков.

Среди представителей правительства в докладе указаны премьер-министр Дмитрий Медведев, глава МИД России Сергей Лавров, вице-премьеры Игорь Шувалов и Аркадий Дворкович, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава “Роснефти” Игорь Сечин, глава “Газпрома” Алексей Миллер и глава ФСБ Александр Бортников.

Кроме того, в “кремлевский доклад” попали олигархи Алишер Усманов, Роман Абрамович, Сулейман Керимов, Олег Дерипаска, братья Ротенберги, Михаил Прохоров и другие. Напомним, ранее сообщалось, что в США требуют ввести санкции против генпрокурора России Чайки и бизнесмена Усманова.