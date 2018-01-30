США представили "кремлевский доклад" с именами 210 человек из окружения Путина

В США
Сообщается, что в незасекреченную часть “кремлевского доклада” вошли имена 210 человек, в том числе представителей администрации Кремля.
Согласно обнародованному списку всего в нем 114 чиновников и руководителей российских государственных компаний, а также 96 представителей бизнеса, которых Минфин США называет олигархами.
В списке четыре раздела – “Президентская администрация”, “Кабинет министров”, “Другие высокопоставленные политические лидеры” и “Олигархи”.
Среди представителей Кремля, которые попали в список, – пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, глава администрации президента РФ Андрей Вайно, а также помощник Путина Владислав Сурков.
Среди представителей правительства в докладе указаны премьер-министр Дмитрий Медведев, глава МИД России Сергей Лавров, вице-премьеры Игорь Шувалов и Аркадий Дворкович, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава “Роснефти” Игорь Сечин, глава “Газпрома” Алексей Миллер и глава ФСБ Александр Бортников.
Кроме того, в “кремлевский доклад” попали олигархи Алишер Усманов, Роман Абрамович, Сулейман Керимов, Олег Дерипаска, братья Ротенберги, Михаил Прохоров и другие. Напомним, ранее сообщалось, что в США требуют ввести санкции против генпрокурора России Чайки и бизнесмена Усманова.
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