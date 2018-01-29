Билл Гейтс вложил 40 млн долларов в создание идеальной коровы

Американский миллиардер и основатель компании Microsoft Билл Гейтс вложил 40 млн долларов в эдинбургскую организацию GALVmed для создания идеальной коровы, сообщает The Business Insider.

Как отмечает издание, Гейтс хочет, чтобы идеальная корова была в четыре раза более продуктивной и лучше переносила жару.

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Но издание не уточняет, как будут создаваться такие животные. Ранее миллиардер предлагал использовать для таких целей искусственное осеменение.