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Билл Гейтс вложил 40 млн долларов в создание идеальной коровы

Билл Гейтс вложил 40 млн долларов в создание идеальной коровы

Американский миллиардер и основатель компании Microsoft Билл Гейтс вложил 40 млн долларов в эдинбургскую организацию GALVmed для создания идеальной коровы, сообщает The Business Insider.

Как отмечает издание, Гейтс хочет, чтобы идеальная корова была в четыре раза более продуктивной и лучше переносила жару.

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Но издание не уточняет, как будут создаваться такие животные. Ранее миллиардер предлагал использовать для таких целей искусственное осеменение.

По материалам Business Insider
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