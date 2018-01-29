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Компания Илона Маска начала продавать огнеметы - СМИ

Компания Илона Маска начала продавать огнеметы - СМИ

Американский миллиардер Илон Маск, известный в первую очередь как основатель компаний SpaceX и Tesla, объявил, что еще одна его фирма — Boring Company — в ближайшее время начнет продавать в США огнеметы.

Об этом сообщает “Дело” со ссылкой на ТechСrunch.

Объявление о начале приема предзаказов на огнеметы Маск разместил у себя в Twitter, сопроводив пост ссылкой на сайт компании. Предприниматель добавил, что такое устройство не только оживит любую вечеринку, но и поможет в случае зомби-апокалипсиса. “Когда начнется зомби-апокалипсис — вы будете рады, что купили огнемет. Эффективен против толп живых мертвецов. Если окажется, что это не так — мы вернем деньги!” — добавил Маск.

На сайте Boring Company одноименные огнеметы предлагаются желающим по $500. В описании отмечается, что поставки планируют начать весной. На той же странице компания продает и огнетушители — их стоимость составляет $30 за штуку. Маск еще в декабре пообещал выпустить огнемет в случае, если сумеет продать 50 тыс. кепок с логотипом Boring Company. Главная задача этой компании — строительство тоннеля, который соединит Балтимор, Вашинтон, Нью-Йорк и Филадельфию. После того как необходимое количество кепок было продано, пользователи интернета нашли на сайте фирмы защищенную паролем страницу с изображением огнемета. При этом они отметили, что его дизайн сильно напоминает страйкбольную винтовку.

Огнеметы действительно продаются в США свободно и пользуются популярностью. Формально они считаются не оружием, а устройством для развлечения либо же инструментом для уборки снега и уничтожения сорняков. При этом часто такие устройства стоят дороже, чем огнемет Маска.

По материалам Дело
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