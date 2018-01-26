Выяснилось, почему робот София не ответила на вопрос о коррупции в Украине

Специалисты рассказали об особенностях работы робота Софии, которые были восприняты окружающими как сбои.
Напомним, писали о том, что нардеп Алена Шкрум заявила о поломке робота Софии после того, как ей задали вопрос о коррупции в Украине.
На самом деле вопросы о коррупции в Украине не способны выводить электронику из строя, сообщает AIN.ua.
По данным издания, на записи панели The Emerging Blockchain Network: How Will It Shape And Secure The Future Finance Architecture в Украинском доме действительно есть момент, когда журналист канала «1+1» задает роботу вопрос о том, как бороться с коррупцией в Украине и мире. После него робот молчит.
Но сразу же следует объяснение: робот способен на взаимодействие в режиме разговора (т.е. может ответить на случайный вопрос), однако сейчас этот режим (conversational mode) отключен.
На момент, когда журналист задала вопрос, работал в режиме для интервью: он должен был отвечать на заранее подготовленные вопросы – под управлением оператора.
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