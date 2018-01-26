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Робот София сломалась после вопроса о коррупции в Украине

Робот София сломалась после вопроса о коррупции в Украине

В работе единственного в мире робота с гражданством – Софии – произошел сбой после того, как ей задали вопрос о коррупции в Украине. Об этом на своей странице в Facebook сообщила депутат Верховной рады Алена Шкрум.

По словам нардепа, инцидент произошел в Украинском доме в Давосе, где сейчас проходит Всемирный экономический форум.

«У самого продвинутого робота в мире Софии после вопроса «что делать с коррупцией на Украине» сломался скрипт и подвис процессор», – написала Елена Шкрум в соцсети.

Напомним, София разработана гонконгской компанией Hanson Robotics. Робот спроектирован таким образом, чтобы учиться и адаптироваться к поведению людей, а также работать с ними.

Ранее на выставке в Женеве София заявила о том, что учится быть человеком и развивает свои эмоции. Робот умеет изображать более 60 эмоций. Также в ее глазах есть камеры для установки зрительного контакта с собеседником. В октябре София получила гражданство Саудовской Аравии.

По материалам Комментарии
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