Водители начали отказываться от бензинов и дизеля - Госстат

Согласно данным Государственной службы статистики Украины, в 2017 году реализация бензинов на АЗС снизилась на 226,9 тыс. т до 1,61 млн т (-12,3%), дизельного топлива – на 224,9 тыс. т до почти 1,5 млн т.

Реализация бензина А-92 сократилась на 105,7 тыс. т до 769 тыс. т, А-95 – на 107,7 тыс. т до 817 тыс. т. Реализация бензина А-80 снизилась на 2,7 тыс. до 3,9 тыс. т, а продажи смесевых альтернативных бензинов упали на 11,1 тыс. т до 17,4 тыс. т. В свою очередь продажи А-98 выросли на 0,4 тыс. т – с 5,2 тыс. т (+7,8%).

В структуре продаж на бензин на А-95 приходится 50,6%, на А-92 – 47,7%. Доля А-80 и А-98 не превышает 1%. Альтернативные бензины также составляют не более 1% объемов.

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В 2017 году самый высокий уровень продаж бензинов был в Киеве – 9,8%. Суммарно с Киевской областью столичный регион потребил — 16,6% бензина. Основными центрами продаж бензина стали: Днепропетровская обл. – 9,1%, Одесская обл. – 8,6%, и Львовская – 6,5%. Отметим, наибольшее сокращение продаж бензинов наблюдалось в Киеве и области – на 49 тыс. т до 268,5 тыс. т.

Как и с продажами бензина больше всего дизельного топлива было реализовано на АЗС в столичном регионе – 12,7%. (Киев отдельно потребил 5,4%). Кроме Киева и Киевский области, головными центрами по потреблению ДТ стали транзитные регионы Украины: Львовская и Закарпатская области – 9,1% и 6,3%. В свою очередь больше всего реализация ДТ снизилась во Львовской области – на 52,7 тыс. т до 137 тыс. т.