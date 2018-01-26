В НБУ заявляют, что в Украине подорожает бензин

Заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Дмитрий Сологуб заявил, что стоимость бензина в Украине продолжит расти.
«Рост цен на бензин продолжится. В прошлом году топливо дорожало особенно активно во второй половине года. Это было связано и с повышением мировых цен, и с тем, что у нас в стоимость горючего сразу закладывается курс доллара», – отметил замглавы НБУ.
Он пояснил, что, когда растет мировая цена на нефть или доллар к гривне, это практически моментально отражается на внутренних ценах на бензин.
«Мы спрашивали участников рынка: почему же цены не снижаются после того, как мировая цена падает, или когда гривна укрепляется? Эту асимметрию никто толком так и не смог нам объяснить. И это уже, я думаю, вопрос антимонопольного законодательства», – подчеркнул Сологуб.
Напомним, дизельное топливо и бензин начали дорожать с сентября. Всего с 7 сентября по 23 января средняя стоимость бензина марки А-92 выросла на 5,54 грн/л, А-95 – на 5,53 грн/л, А95+ – на 5,58 грн/л, а ДТ прибавило 6,02 грн/л. На заправках верхнего ценового сегмента за этот период топливо подорожало в среднем на 5-6 грн/л, в нижнем ценовом сегменте – на 4-5 грн/л.
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