Заробитчане не виноваты: эксперты объяснили, почему растут цены

Заместитель председателя Нацбанка Дмитрий Сологуб считает, что трудовые мигранты негативно влияют на уровень инфляции в Украине. Ведь, чтобы удержать работников, работодатели вынуждены повышать заработные платы. Это непосредственно влияет на рост цен в стране.
Журналисты спросили у экспертов, действительно ли цены растут из-за заробитчан.
“То, что трудовые мигранты негативно повлияли на инфляцию – абсурд. Возникает вопрос: такое заявление из-за непрофессионализма и незнания элементарных законов макроэкономики, или это неудачная попытка НБУ объяснить высокие темпы инфляции”, – говорит экономист Андрей Новак.
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Ежегодно заробитчане присылают в Украину $8-12 млрд. “Это только официальные переводы. Реально поступает гораздо больше. Причиной инфляции в Украине является девальвация гривны, а не заробитчане или времени года. Цены зависят от двух факторов – себестоимости продукции и уровня конкурентности на том или ином товарном рынке. Из-за обесценивания гривны, продукция как отечественная, так и импортная дорожает. Кроме того, Украина импортирует обязательный элемент всех товаров и услуг – энергоносители. При подорожании доллара они непременно вырастут в цене. Чтобы уменьшить инфляцию, необходимо стабилизировать курс гривны. В то же время нарастить собственное производство. Тогда появится здоровая конкуренция, которая повлияет на уменьшение цен”, – пояснил экономист.
“Сегодня самая выгодная инвестиция для банков – вкладывать средства в депозитные сертификаты, которые имеют высокую процентную ставку. Таким образом, финансовая система крутится сама в себе. Национальный банк не стимулирует кредитование экономики, чтобы создать рабочие места внутри страны. С другой стороны – в Украине не эффективен Антимонопольный комитет, который должен следить за монополизацией цен и рынков. Когда он заработает, появится конкуренция внутри страны. Тогда инфляция будет ниже”, – считает экономист Тарас Загородний. Экономика Украины фактически выживает за счет трудовых мигрантов.
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