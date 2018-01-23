Apple может остановить производство iPhone X - СМИ

Американская компания Apple планирует прекратить производство iPhone X. Об этом сообщает Daily Mail,
Сообщается, что такая мера связана с низкими продажами новой модели смартфона, так как они не оправдали ожидания аналитиков компании.
Таким образом новый iPhone X может стать второй отмененной моделью Apple – после закрытия производства iPhone 5C в 2014 году. При этом, согласно информации источника, компания Apple собирается выпустить iPhone X Plus, несмотря на остановку производства десятого смартфона.
Напомним, ранее сообщалось, что американская корпорация Apple выпустит обновление программного обеспечения, которое позволит видеть, насколько замедляется iPhone. При желании пользователи могут отключить эту функцию. Отметим, что в конце декабря Apple признала, что умышленно снижала скорость работы некоторых моделей iPhone.
Читайте также: Пользователи смогут отключить опцию замедления iPhone
Так, Apple признала, что последние версии операционной системы iOS снижают скорость работы некоторых моделей iPhone. В компании заявили, что это делается для того, чтобы продлить срок работы аккумулятора в смартфонах. В компании пояснили, что эта функция применялась в iPhone 6, iPhone 6S, iPhone SE. Кроме того, с выходом iOS 11.2 технология стала доступна и для iPhone 7.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина поднялась в рейтинге лучших стран мираВчера, 12:00 - 3759 18
Порошенко направил свою зарплату за 2017 на благотворительностьВчера, 11:45 - 1878 17
Нацполиция разоблачила наркоторговцев, занимавшихся майнингомВчера, 15:15 - 1894 15
Власти оккупированного Крыма продают ялтинские "квартиры Коломойского" - СМИВчера, 11:15 - 1731 8
НБУ передал до $1 млрд резервов в управление Всемирному банкуВчера, 09:00 - 2047 8
Украина поднялась в рейтинге лучших стран мираВчера, 12:00 - 3759 18
Apple может остановить производство iPhone X - СМИВчера, 16:00 - 2668 1
Укрзализныця собирается построить под Киевом мостВчера, 08:15 - 2088 7
НБУ передал до $1 млрд резервов в управление Всемирному банкуВчера, 09:00 - 2047 8
Нацполиция разоблачила наркоторговцев, занимавшихся майнингомВчера, 15:15 - 1894 15
Новый конкурент Tesla: китайцы показали "крылатый" электрокарПозавчера, 15:10 - 1336
Умные стекла будут обогревать здания20.01.2018, 15:10 - 2151 2
Обнаружен новый сверхпроводящий сплав с уникальными свойствами19.01.2018, 15:10 - 2418
Найден белок, продлевающий жизнь человеку - СМИ18.01.2018, 15:10 - 3692
Lexus представил суперроскошный внедорожник17.01.2018, 15:10 - 3855 5
Українців очікує чергове зростання тарифів на ЖКП - експертОбговорення статей
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!Ринок нерухомості
MonobankОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок
Байки про банки і не тільки....Ринок банківських послуг