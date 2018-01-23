Apple может остановить производство iPhone X - СМИ

Американская компания Apple планирует прекратить производство iPhone X. Об этом сообщает Daily Mail, пишет Сегодня.

Сообщается, что такая мера связана с низкими продажами новой модели смартфона, так как они не оправдали ожидания аналитиков компании.

Таким образом новый iPhone X может стать второй отмененной моделью Apple – после закрытия производства iPhone 5C в 2014 году. При этом, согласно информации источника, компания Apple собирается выпустить iPhone X Plus, несмотря на остановку производства десятого смартфона.

Напомним, ранее сообщалось, что американская корпорация Apple выпустит обновление программного обеспечения, которое позволит видеть, насколько замедляется iPhone. При желании пользователи могут отключить эту функцию. Отметим, что в конце декабря Apple признала, что умышленно снижала скорость работы некоторых моделей iPhone.

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Так, Apple признала, что последние версии операционной системы iOS снижают скорость работы некоторых моделей iPhone. В компании заявили, что это делается для того, чтобы продлить срок работы аккумулятора в смартфонах. В компании пояснили, что эта функция применялась в iPhone 6, iPhone 6S, iPhone SE. Кроме того, с выходом iOS 11.2 технология стала доступна и для iPhone 7.