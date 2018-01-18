Пользователи смогут отключить опцию замедления iPhone

В компании Apple отметили, что для этого необходимо отключить систему управления питанием, которая отвечает за замедление процессора устройства.
Гендиректор компании Apple Тим Кук принес свои извинения пользователям за замедление процессоров iPhone. Он также отметил, что владельцы “яблочных” смартфонов могут отключать систему управления питанием, которая отвечает за замедление гаджетов, пишет PhoneArena.
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Также глава компании отметил, что скоро владельцы iPhone смогут следить за состоянием батареи, питающей их устройства.
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