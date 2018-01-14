Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 447 0

Обновление iOS замедляет некоторые iPhone

Обновление iOS замедляет некоторые iPhone

Три дня назад Apple выпустила обновление iOS 11.2.2, в котором исправила уязвимости Spectre и Meltdown. И если аналогичный патч безопасности практически не затронул компьютеры Mac, то в случае с iOS-девайсами все намного хуже.

iOS 11.2.2 замедляет скорость работы iPhone. Для сравнения один из пользователей Мелвин Могал запустил тест производительности системы на своем iPhone 6.

Результат откровенно разочаровал. В одноядерном тестировании айфон стал работать на 41% медленнее. При запуске многоядерного бенчмарка, после установки обновления iOS 11.2.2 iPhone 6 набрал на 39% меньше очков.

Увы, патч Spectre и Meltdown обязателен к установке, поскольку исправляет критический баг в работе процессора.

Складывается неоднозначная ситуация. Не успели пользователи нарадоваться возможности ускорить смартфон за счет установки нового аккумулятора, как Apple вынужденно замедлила устройства очередной версией iOS 11.2.2.

По материалам bigmir.net
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    © Finance.ua 2000-2018