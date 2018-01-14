Обновление iOS замедляет некоторые iPhone

Три дня назад Apple выпустила обновление iOS 11.2.2, в котором исправила уязвимости Spectre и Meltdown. И если аналогичный патч безопасности практически не затронул компьютеры Mac, то в случае с iOS-девайсами все намного хуже.

iOS 11.2.2 замедляет скорость работы iPhone. Для сравнения один из пользователей Мелвин Могал запустил тест производительности системы на своем iPhone 6.

Результат откровенно разочаровал. В одноядерном тестировании айфон стал работать на 41% медленнее. При запуске многоядерного бенчмарка, после установки обновления iOS 11.2.2 iPhone 6 набрал на 39% меньше очков.

Увы, патч Spectre и Meltdown обязателен к установке, поскольку исправляет критический баг в работе процессора.

Складывается неоднозначная ситуация. Не успели пользователи нарадоваться возможности ускорить смартфон за счет установки нового аккумулятора, как Apple вынужденно замедлила устройства очередной версией iOS 11.2.2.