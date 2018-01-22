Биткоин пора обсудить на глобальном уровне - МВФ

Международный валютный фонд обеспокоен чрезмерной волатильностью биткоина и его популярностью среди мошенников и террористов.
Об этом сообщает Bloomberg.
Отмечается, что представители организации призывают как можно скорее начать разговор о криптовалюте на мировом уровне. Первой площадкой для обсуждения может стать встреча глав министерств финансов и ЦБ стран G20, которая пройдет в марте в Аргентине.
За прошлый год курс биткоина вырос на 1500%, однако уже в январе после сообщений об ужесточении регулирования в Китае и Южной Корее курс криптовалюты резко упал. За последний месяц стоимость BTC снизилась на 36%.
Если сравнивать с рекордным показателем декабря, когда биткоин пробил отметку в 20 000 долларов, то падение в середине января доходило до 50%.
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Такие скачки, по мнению представителя Международного валютного фонда Гэрри Райса, несут угрозу инвесторам крипторынка.
“Когда стоимость активов растет с такой скоростью, растут риски. Особенно, если для покупки участники рынка занимают деньги”, – отметил он.
МВФ также признает, что криптовалюты могут принести людям пользу, например, в качестве более эффективного платежного средства. Но в то же время криптовалюты часто используют для “отмывания денег, финансирования террористов, уклонения от уплаты налогов и мошенничества”.
По мнению Райса, регуляторам из разных стран пора объединить свои усилия и перестать игнорировать крипторынок.
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