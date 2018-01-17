Реформа рынка газа завершена на 75-80% - Коболев

Реформа рынка газа завершена на 75-80%.
Об этом сегодня в ходе пресс-конференции сообщил глава правления НАК “Нафтогаз Украины” Андрей Коболев.
“Мы до сих пор не создали полностью открытый рынок газа в части населения, теплокоммунэнерго… Мы пребываем в состоянии завершения реформы рынка газа приблизительно на 75-80%. Нам нужно завершить последние 20%, нам нужно либерализировать рынок”, – сказал Коболев.
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По его словам, это позволит в дальнейшем снизить цену на газ.
“Конечным результатом этой реформы станет полный отказ от импортного газа в 2020 году, что в дальнейшем позволит снизить цену газа, перейдя от формулы хаб+ до хаб-”, – отметил глава “Нафтогаза”.
Напомним, ранее сообщалось, что в Украине запасов природного газа при нынешних темпах добычи хватит на 22 года.
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