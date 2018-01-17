Нафтогаз будет покупать российский газ. Коболев говорит, что цена - привлекательна

“Нафтогаз Украины” в этом году закупит около 4-5 млрд кубометров газа в России и продолжит импорт с европейского направления.

Об этом сказал председатель правления НАК “Нафтогаз Украины” Андрей Коболев.

“Мы как “Нафтогаз” планируем импортировать с двух направлений. Цена, которую сейчас обязан установить Газпром, очень привлекательна. Этим экономическим бенефитом следует пользоваться”, – сказал Коболев.

Он пояснил, что с 2018 года “Нафтогаз” должен покупать 4-5 млрд кубометров газа у российского “Газпрома”.

При этом он не назвал дату возобновления поставок у “Газпрома”.

Справка Finance.ua: