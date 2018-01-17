По отчету Kroll: подобные типы схем типичны для случаев мошенничества в банковском секторе - эксперт

В банках, действительно, самый простой способ хищения средств – в процессе кредитования, когда над ним нет достаточного надзора.
Так прокомментировали для Finance.ua детали отчета Kroll по Приватбанку в KPMG.
“Хотя мы не можем комментировать детали отчета Kroll, стоит отметить, что подобные типы схем типичны для случаев мошенничества в банковском секторе, с которыми практика форензик KPMG сталкивалась как в странах СНГ, так и на глобальном уровне” – говорит Оливия Эллисон, директор, руководитель практики форензик KPMG в Украине.
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Со слов Оливии, это – распространенная проблема в частных банках. Как только кредиты предоставляются ненадлежащим образом, часто происходит сложный процесс «отмывания денег» или сокрытие такой кражи, чтобы она не была замечена регулирующими органами или инвесторами.
“В целом, процессы возвращения активов очень сложны и требуют длительного периода времени. Скорее всего, успех будет зависеть от быстрой идентификации активов и выдачи судом решений о запрете на распоряжение активами или более жестких механизмов. Например, в подобных случаях в Великобритании партнеры KPMG назначались в качестве временных управляющих, и такой тип назначения может иметь еще больший эффект, чем решение о запрете на распоряжение активами”, – отмечает Оливия.
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Напомним, исходя из данных детективного агентства Kroll, Приватбанк был объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий как минимум в течение 10 лет до национализации.
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