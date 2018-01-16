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Коломойский прокомментировал обвинения в мошенничестве

Коломойский прокомментировал обвинения в мошенничестве

Бизнесмен Игорь Коломойский считает бредом заявление Нацбанка об ущербе в 5,5 миллиардов долларов, якобы нанесенный Приватбанку экс-акционерами в результате мошеннический действий.

Об этом он сказал в комментарии “Украинской правде”.

“Бред, который нет смысла комментировать”, – сказал Коломойский.

“Основной вопрос: куда и когда вывели деньги?! Все остальное – беллетристика”, – добавил он.

Ранее сообщалось, что согласно результатам аудита, Коломойский и Боголюбов “намошенничали” в Приватбанке на 5,5 миллиардов долларов.

По материалам Економічна Правда
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