Министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что все причастные к мошенничеству в “ПриватБанке” должны понести ответственность. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

“Я рад, что мы имеем результат, который четко доказывает факт мошенничества в “ПриватБанке” в период до его национализации. Сейчас банк, Минфин и НБУ борются за возвращение средств, украденных из “ПриватБанка”. И те, кто сознательно или бессознательно тормозили процесс, уже не будут иметь другого варианта, как поддерживать нас в этой борьбе. Все причастные лица должны понести ответственность”, – написал он.

Так, Данилюк сообщил, что по результатам расследования компании Kroll было установлено, что в течение многих лет “ПриватБанк” был объектом мошеннических действий, что нанесло ему ущерб как минимум в размере 5,5 млрд долларов. “Именно это стало причиной неудовлетворительного состояния “ПриватБанка”, что в конце концов привело к его вынужденной национализации и докапитализации государством”, – отметил Данилюк.

Напомним, ранее сообщалось, что независимое исследование американского детективного агентства Kroll подтвердило, что в настоящее время государственный “ПриватБанк” был объектом многочисленных махинаций, что привело к убыткам банка в размере 5,5 млрд долларов.

В свою очередь, бывший владелец банка, украинский бизнесмен Игорь Коломойский назвал результаты такого исследования “бредом, который нет смысла комментировать”. Вместе с тем, Генеральная прокуратура Украины откроет уголовное производство на основании результатов forensic audit государственного ПАО “ПриватБанк”, проведенного американским детективным агентством Kroll.