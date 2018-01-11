Гройсман объяснил, когда украинским врачам ждать роста зарплат

В текущем 2018 году Кабинет министров Украины будет искать решения для повышения зарплат украинским врачам. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время заседания правительства. По прогнозам главы Кабмина, ситуация с окладами в здравоохранении нормализуется в течение ближайших лет.
“Что касается медработников, там происходит увеличение [зарплат], но не такими темпами (как у учителей. – Ред.). Но мы приняли закон об изменении системы здравоохранения и как раз этот закон дает возможности существенно повысить заработные платы украинским врачам. В 2018 году это должно произойти на первичном звене. И я подчеркиваю, что в 2018 году мы вместе с Минздравом сделаем все для того, чтобы найти правильные решения в рамках реализации реформы для повышения зарплат и украинским врачам”, – отметил Гройсман.
Читайте также: Ответственными за медреформу будут обладминистрации – Ковтонюк
По его словам, в этой сфере перед правительством стоит много заданий.
“Небольшие заработные платы никак не мотивируют украинского врача продолжать свою профессионую деятельность. Это будет непросто. За один год нам не удастся это сделать полностью, но я считаю, что в 2018-2020 мы приведем ситуацию в здравоохранении к успеху”, – отметил Гройсман.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Евросоюз не даст Украине 600 млн евро11 ч. назад - 3146 25
"Укрзализныця" никогда не сможет строить качественные поезда - Омелян11 ч. назад - 2048 22
В службе занятости назвали причины «голода» на рынке трудаВчера, 20:00 - 3301 21
По три в день. ЗАЗ за год сделал чуть больше тысячи автомобилей7 ч. назад - 1037 9
Самая популярная в мире криптовалюта биткоин снова подешевела11 ч. назад - 2252 6
Выходные-2018: Кабмин утвердил перенос рабочих дней9 ч. назад - 3456
Официально: Назначен новый глава правления Приватбанка14 ч. назад - 3362 1
Евросоюз не даст Украине 600 млн евро11 ч. назад - 3146 25
В Евросоюзе хотят брать плату за въезд5 ч. назад - 2598 2
Признаки выгорания появляются на iPhone X менее чем за сутки15 ч. назад - 2485
Немцы смогут оплатить проезд кроссовками7 ч. назад - 396
В Китае построили самый длинный морской мост в мире (фото)Позавчера, 15:10 - 2861 2
Американские ученые создали средство для подавления ВИЧ05.01.2018, 15:10 - 2286
NASA создает робота-стрекозу для покорения Титана04.01.2018, 15:10 - 1452 2
В Китае с помощью 3D-биопринтера создали "живую" искусственную кость03.01.2018, 15:10 - 1670 1
У службі зайнятості назвали причини "голоду" на ринку праціОбговорення статей
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?Ринок нерухомості
Байки про банки і не тільки....Ринок банківських послуг
Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошибкиПідтримка і супровід (SUPPORT)