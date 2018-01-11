Гройсман объяснил, когда украинским врачам ждать роста зарплат

В текущем 2018 году Кабинет министров Украины будет искать решения для повышения зарплат украинским врачам. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время заседания правительства. По прогнозам главы Кабмина, ситуация с окладами в здравоохранении нормализуется в течение ближайших лет.

“Что касается медработников, там происходит увеличение [зарплат], но не такими темпами (как у учителей. – Ред.). Но мы приняли закон об изменении системы здравоохранения и как раз этот закон дает возможности существенно повысить заработные платы украинским врачам. В 2018 году это должно произойти на первичном звене. И я подчеркиваю, что в 2018 году мы вместе с Минздравом сделаем все для того, чтобы найти правильные решения в рамках реализации реформы для повышения зарплат и украинским врачам”, – отметил Гройсман.

Читайте также: Ответственными за медреформу будут обладминистрации – Ковтонюк

По его словам, в этой сфере перед правительством стоит много заданий.

“Небольшие заработные платы никак не мотивируют украинского врача продолжать свою профессионую деятельность. Это будет непросто. За один год нам не удастся это сделать полностью, но я считаю, что в 2018-2020 мы приведем ситуацию в здравоохранении к успеху”, – отметил Гройсман.