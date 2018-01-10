S&P повторно объявило выборочный дефолт по Венесуэле

Международное рейтинговое агентство S&P понизило рейтинг выпуска государственных облигаций Венесуэлы с погашением в 2020 г. до дефолтного уровня “D” с “CC”, говорится в сообщении агентства.
В то же время агентство подтвердило долгосрочные и краткосрочные долговые рейтинги Венесуэлы в иностранной валюте на уровнях “SD” и “D” соответственно. Соответствующие рейтинги в национальной валюте были подтверждены на уровнях “CCC-” и “C” с возможностью дальнейшего понижения.
В сообщении агентства отмечается, что сохранение возможности пересмотра в сторону дальнейшего понижения отражает наше мнение о том, что существует вероятность один к двум, что Венесуэла может снова допустить дефолт в течение ближайших двух месяцев.
В S&P добавили, что могут понизить до дефолтного рейтинги и других выпусков облигаций, если власти Венесуэлы вновь просрочат выплаты по бумагам.
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Отметим, в ноябре 2017 г. международное рейтинговое агентство Standard & Poors объявило о снижении рейтинга Венесуэлы до выборочного дефолта.
Причиной для снижения стала неспособность Венесуэлы осуществить выплаты по купонам по глобальным облигациям на сумму $200 млн. Погашение бондов должно состояться в 2019 и 2024 гг.
При этом еще на прошлой неделе завершился 30-дневный период льготной уплаты процентов.
В результате рейтинг эмиссии по этим облигациям снижен до “D” от “CC”, а долгосрочный суверенный кредитный рейтинг в иностранной валюте Венесуэлы – до “SD” от “CC”.
Суверенные кредитные рейтинги в национальной валюте остались в списке CreditWatch с возможностью понижения. Это отразило мнение S&P о том, что Каракас может вновь пропустить платеж по своим непогашенным долговым обязательствам или в течение следующих трех месяцев осуществить операцию по урегулированию проблемных долгов, эквивалентную дефолту.
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