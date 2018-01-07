Венесуэла обеспечит свою криптовалюту 5 млрд баррелей нефти

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявлял, что страна планирует выпустить государственную криптовалюту «петро», которая будет обеспечиваться нефтью. Подробностей было мало, лишь желание Мадуро «получить валютный суверенитет и преодолеть финансовую блокаду». Теперь президент рассказал, чем конкретно будет обеспечивать эту валюту, пишет Oilprice.
Мадуро заявил: «Каждый петро будет обеспечен баррелем нефти и золотом». Планируется, что на обеспечение валюты пойдет 5 миллиардов баррелей нефти. Криптовалюта будет не только ходить по стране, но и, предположительно, применяться для расчетов с международными кредиторами, включая Россию. «XXI век уже настал», — говорил президент Венесуэлы, анонсируя национальную криптовалюту в начале декабря. Точная дата внедрения «петро» неизвестна до сих пор. Венесуэльская оппозиция полагает, что до реализации замысла дело так и не дойдет, к тому же для запуска государственной криптовалюты требуется одобрение парламента, большинство в котором составляет оппозиция, добивающаяся отставки Мадуро.
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Но президент уверен в успехе. Вчера он заявил, что огромных запасов полезных ресурсов страны точно хватит на поддержку криптоденег. «Мы создадим специальную команду специалистов по криптовалюте, чтобы они занимались добычей полезных ископаемых во всех штатах и муниципалитетах нашей страны», — говорит он. Но не только нефть будет стоять за криптовалютой: президент сказал, что выделит золотые и алмазные месторождения, которые также будут работать для поддержки цифровых денег.
Криптовалюта — это не новый инструмент для погрузившейся в экономический и политический хаос Венесуэлы. Граждане страны активно используют биткойн для борьбы с гиперинфляцией. Темпы обесценивания национальной валюты боливара за последний год резко возросли. Цена одного доллара на черном рынке 2 декабря составила 103 000 боливаров, хотя в конце июля $1 можно было приобрести за 10 000 боливаров. По данным МВФ, экономика Венесуэлы в 2017 году сократилась на 12%, а в 2018 годовой темп роста инфляции должен превысить 2300%.
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