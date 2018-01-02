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В Украине изменилась предельная скорость в населенных пунктах

В Украине изменилась предельная скорость в населенных пунктах

С 1 января предельная скорость в населенных пунктах ограничивается 50 км/ч, и повышаются штрафы за превышение скорости.

Об этом сообщил глава Мининфраструктуры Владимир Омелян.

“За управление автомобилем без прав штраф возрастает в 20 раз – до 10 200 грн, а за повторное такое нарушение – до 40 800 грн. Лица, лишенные права управления, нарушив закон, будут платить штраф в размере 20 400 гривен, а за повторное совершение этого нарушения в течение года – 40 800 гривен”, – напомнил министр Мининфраструктуры.

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Это одна из мер, направленных на уменьшение смертности на дорогах в Украине. Правительство приняло еще ряд изменений, некоторые из них должен рассмотреть парламент — ожидается, что это случится в 2018 году.

В частности, в правительстве предлагают увеличить наказание за «пьяные ДТП» до 3-12 лет тюрьмы с лишением права водить; увеличить штрафы за вождение без соответствующего удостоверения и превышение скорости.

По материалам Економічна Правда
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