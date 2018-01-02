С 1 января начал работу Дорожный фонд: сколько выделят на дороги

С 1 января начал работу Дорожный фонд, благодаря чему автодорожная отрасль получит государственное финансирование в сумме 33 миллиарда гривен.
Об этом сообщил глава Мининфраструктуры Владимир Омелян.
“Впервые автодорожная отрасль получит гарантированное государством финансирование. В этом году – это почти 33 млрд грн, плюс отдельное дополнительное финансирование ряда ключевых магистралей – более 14 млрд грн”, – сообщил он.
Кроме того, с 1 января “Укравтодор” будет отвечать только за 50 тыс. километров автодорог.
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“Остальные 120 тыс. км будут переданы на областной уровень с гарантированным финансированием из Дорожного фонда в объеме 35% от его поступлений. Теперь каждый имеет право и должен требовать от местных властей качественных дорог, а не кивать разочарованно на Киев”, – добавил глава МИУ.
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