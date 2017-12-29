Иностранцы получили доступ к эскроу-счетам

Национальный банк урегулировал порядок использования эскроу-счетов иностранными инвесторами при проведении инвестиционной деятельности в Украине.

“Иностранным инвесторам предоставляется право использовать эскроу-счета для осуществления любых иностранных инвестиций в Украину (покупка/продажа недвижимости, корпоративных прав, ценных бумаг и пр)”, – сообщили в Нацбанке.

Регулятор упростил порядок покупки иностранной валюты по операциям возврата иностранных инвестиций в связи с продажей иностранным инвестором акций по процедуре «сквиз-аут».

Читайте также: НБУ определил порядок открытия эксроу-счета

Кроме того, Нацбанк предусмотрел возможность предоставления уполномоченными банками экспортных кредитов в иностранной валюте иностранным покупателям товаров украинского происхождения. Действующая редакция нормативно-правовой базы Национального банка предусматривает требование о предоставлении уполномоченным банком-кредитором внешних кредитов в иностранной валюте только иностранным банкам-заемщикам.