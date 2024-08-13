Невозврат экспортной выручки остается в $7−8 млрд, НБУ рассчитывает на новый режим агроэкспорта от Кабмина — Finance.ua

Невозврат экспортной выручки остается в $7−8 млрд, НБУ рассчитывает на новый режим агроэкспорта от Кабмина Сегодня 10:33 — Валюта

Невозврат экспортной выручки остается в $7−8 млрд, НБУ рассчитывает на новый режим агроэкспорта от Кабмина

Объем экспортной выручки, поступившей в Украину за январь-июнь 2024 года, превысил результат за аналогичный период прошлого года на 15,9% или $3,3 млрд, тогда как размер невозвращенной валютной выручки держится на прежнем уровне 7−8 млрд.

Об этом сообщил Национальный банк Украины (НБУ) в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».

«Поэтому практически неизменные объемы экспортных операций, по которым были превышены предельные сроки расчетов, на фоне увеличения объемов полученной экспортной выручки из-за рубежа — это позитивная тенденция», — подчеркнул регулятор.

Нацбанк отметил, что расширение объемов невозвращенной экспортной выручки негативно сказалось бы на платежном балансе и уровне международных резервов, которые являются важным буфером макрофинансовой устойчивости страны.

Отмечается, что с учетом этого НБУ системно противодействует непроизводительному оттоку капитала и принимает меры для своевременного возврата экспортной выручки.

В частности, Нацбанк упомянул о введенных в начале полномасштабного вторжения рф валютных ограничениях, которые он смягчает только при наличии устойчивых предпосылок, мерах усиления валютного надзора, а также сохранения сокращенных предельных сроков расчетов для экспорта отдельных с/х товаров.

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«Национальный банк ожидает введения Кабинетом министров Украины режима экспортного обеспечения по операциям по экспорту отдельных аграрных товаров, разработанного с участием Минагрополитики, НБУ, ГНСУ, ГМСУ и других государственных органов, и утвержденного в этом году Верховной Радой соответствующими изменениями в законы», — говорится в ответе регулятора.

«Считаем, что эта мера должна способствовать улучшению ситуации с возвратом валютной выручки в аграрной сфере. В настоящее время государственные органы заканчивают подготовку подзаконной нормативно-правовой и технической базы для внедрения указанного механизма», — добавил Нацбанк.

Регулятор намерен и далее сотрудничать с государственными органами для обеспечения комплексного подхода в решении вопроса своевременного возврата экспортной выручки в Украину.

Как сообщалось, в начале ноября 2023 года НБУ сообщил, что объем невозвращенной валютной выручки с начала полномасштабного вторжения рф составляет около $8 млрд, что, по мнению регулятора, «оказывает ощутимое влияние на платежный баланс». Нацбанк отметил, что речь идет не только о выручке от экспорта зерновых, но и о невозвращенной валютной выручке в целом.

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