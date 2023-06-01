Netlix столкнулся с волной отписок после запрета шеринга паролей — Finance.ua

Netlix столкнулся с волной отписок после запрета шеринга паролей Сегодня 10:48 — Мир

Netlix столкнулся с волной отписок после запрета шеринга паролей

Недавнее решение Netflix усилить свою политику по обмену паролями вызвало возмущение среди пользователей. Ряд клиентов стримингового сервиса отменяют подписки и призывают кенселить Netflix в социальных сетях, пишет PhoneArena

Что произошло?

Пытаясь ограничить совместное использование паролей, Netflix недавно ввел более строгие меры в США и других странах мира. Теперь гигант потокового вещания требует, чтобы каждый аккаунт принадлежал одной семье, то есть лица, проживающие за пределами места жительства владельца аккаунта, должны либо приобрести собственную подписку, либо платить дополнительные деньги за пользование.

Эти меры привлекли большое внимание в социальных сетях, где хэштег #CancelNetflix стал объединяющим призывом для недовольных подписчиков. Однако, хотя негативная реакция может привести к некоторым отменам, Netflix остается оптимистичным по поводу перспектив роста своих доходов.

Важно отметить, что всплеск отмен нельзя связывать исключительно с политикой обмена паролями, поскольку другие факторы, такие как качество оригинального контента и отмена популярных сериалов, также способствовали недовольству подписчиков.

Ожидание доходов и долгосрочная стратегия Netflix

Netflix, вероятно, ожидал определенной негативной реакции после введения более строгой политики обмена паролями. Компания предполагала, что любые потери в бизнесе из-за отмены будут компенсированы за счет лиц, которые решат платить за собственные аккаунты, или за счет тех, кто готов финансировать подписки для других. Однако, похоже, некоторые старые и преданные подписчики Netflix прощаются с потоковой платформой.

Несмотря на потенциальные отмены, Netflix сохраняет положительный прогноз роста своих доходов. В начале этого года компания признала возможность краткосрочных отмен на каждом рынке, но выразила уверенность в том, что со временем доходы улучшатся.

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Поощряя отдельные домохозяйства активировать собственные аккаунты и позволяя создавать дополнительные аккаунты, Netflix ожидает увеличения общего дохода. Однако эффективное управление созданием дополнительных аккаунтов может оказаться сложной задачей для компании. В конце концов, способность Netflix удерживать бывших пользователей, которые поделились своими паролями, будет зависеть от способности создавать интересный контент.

Последствия и текущая статистика подписчиков

На первый квартал этого года Netflix мог похвастаться потрясающими 232,5 миллионами подписчиков по всему миру, из которых примерно 74,4 миллиона — только в Соединенных Штатах. Компания получила 3 миллиарда долларов доходов только в первом квартале 2023 года и остается доминирующей силой в индустрии стриминговых сервисов.

Однако сейчас перед компанией стоит деликатная задача достичь баланса между усилением контроля за совместным использованием паролей и продолжением производства интересного контента, оправдывающего стоимость индивидуальных подписок.

Телеканал 24 По материалам:

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