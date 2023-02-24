Netflix вдвое снизил цены на подписку более чем в 30 странах — Finance.ua

Netflix вдвое снизил цены на подписку более чем в 30 странах Сегодня 15:14 — Личные финансы

Netflix вдвое снизил цены на подписку более чем в 30 странах

Несмотря на повышение цен в Северной Америке год назад, Netflix становится дешевле более чем в 30 странах.

Об этом пишет Engadget

Компания снизила цены почти вдвое:

в некоторых странах Ближнего Востока (Йемен, Иордания, Ливия и Иран), Африки (Кения),

Европы (Хорватия, Словения и Болгария),

Латинской Америки (Никарагуа, Эквадор и Венесуэла),

Азии (Малайзия, Индонезия, Таиланд и Филиппины).

Хотя периодическое повышение цен стало регулярным явлением для Netflix, в октябре прошлого года компания также ввела более дешевый план с поддержкой рекламы в 12 странах.

Снижение цен на подписку произошло из-за недавнего повышения цен на несколько других потоковых сервисов (в частности Disney+, Hulu и Sling TV)

«Это однозначно противоречит последним тенденциям не только для Netflix, но и для более широкой индустрии потоковой передачи. Некоторые из этих сокращений в процентах существенны», — рассказал The Wall Street Journal аналитик в сфере медиа и развлечений UBS Group AG.

В отчете о доходах Netflix в январе один из генеральных директоров Грег Питерс сказал, что компания хочет найти сферы, где она может поднять цены, помогая финансировать новые инвестиции в контент.

Региональное повышение цен позволяет Netflix добавить подписчиков на глобальные рынки, где его доля может быть выше.

Но тот факт, что конкурирующие сервисы, включая Disney+, HBO Max и Paramount+, расширяются по всему миру, вероятно, повлияло на решение снизить цены.

Netflix все еще вводит новую ежемесячную плату для людей, предоставляющих свои учетные данные вне своего дома. После опробования программы в Латинской Америке компания развернула платный обмен учетными записями в Канаде, Новой Зеландии, Португалии и Испании. Новая плата составляет 8 долларов в Канаде и Новой Зеландии, 4 евро в Португалии и 6 евро в Испании. Ожидается, что он появится в США в начале этого года.

Економічна Правда По материалам:

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