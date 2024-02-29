Netflix поднимет цены в 2024 году — Finance.ua

Netflix поднимет цены в 2024 году 29.02.2024, 00:12 — Личные финансы

Netflix поднимет цены в 2024 году

Аналитики UBS Securities рассказали, что в 2024 году Netflix поднимет цены, чтобы ускорить рост доходов и прибыли.

Об этом пишет Variety.

По мнению аналитиков, благодаря повышению цен, доходам от планов с рекламой и постоянному росту числа подписчиков общий доход стримингового сервиса в 2024 году увеличится на 15% по сравнению с ростом на 7% в 2023-м.

В октябре компания уже подняла цены на базовый план подписки с $9,99 до $11,99 в США, Великобритании и Франции. В компании отметили, что цены планировали поднять еще раньше, однако тогда распространяли платное распространение аккаунтов.

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