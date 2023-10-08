Netflix планирует повысить цены — Finance.ua

Netflix планирует повысить цены 08.10.2023, 01:17 — Личные финансы

Netflix планирует повысить цены

Netflix планирует поднять цены на подписку без рекламы по окончании забастовки голливудских актеров.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

По их словам, стриминговый сервис обсуждает повышение цен на нескольких рынках по всему миру. Но начнет скорее всего с США и Канады. Впрочем, пока неизвестно, какой будет новая стоимость услуги и когда именно она вступит в силу.

Netflix был единственным стримингом, долго не повышавшим цены для пользователей. Компания изменила в этом году подходы к передаче паролей к аккаунтам, пытаясь таким образом увеличить собственную доходность.

Как известно, голливудские актеры объявили забастовку в июле этого года. Среди главных причин, что студии хотят получить ИИ-копии актеров, чтобы бесплатно и без временных ограничений их использовать. Весной в Голливуде также началась забастовка сценаристов, и вопрос использования ИИ был одним из главных для ее участников. Эта акция недавно прекратилась, а вот актеры до сих пор бастуют.

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