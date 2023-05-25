Netflix стал брать дополнительную плату за «обмен паролями» в США и еще более 100 странах — Finance.ua
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Netflix стал брать дополнительную плату за «обмен паролями» в США и еще более 100 странах

Личные финансы
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Netflix стал брать дополнительную плату за «обмен паролями» в США и еще более 100 странах
Netflix стал брать дополнительную плату за «обмен паролями» в США и еще более 100 странах
Нововведение Netflix достигло и США — теперь пользователи сервиса в стране должны платить за каждого дополнительного пользователя.
Сколько нужно доплатить за друга? Подписчики стандартного тарифного плана за $15,49 в месяц смогут добавить только одного участника, который обойдется в $7,99/месяц, тогда как владельцы премиум-пакета могут добавить двух пользователей с такой же ценой за каждого. Клиенты, подписавшиеся на базовый или рекламный тариф, вообще не имеют возможности «делиться паролями».
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Согласно сообщению в блоге, подписчики Netflix в США, пользующиеся услугой «за пределами своей семьи», получат электронное письмо с уведомлением о новой политике компании по обмену паролями.
Подобные правила будут действовать и в Великобритании, где Netflix будет взимать с подписчиков £4,99 ежемесячно за дополнительные слоты для участников. В феврале сервис распространил новые правила на Канаду, Новую Зеландию, Португалию и Испанию.
Netflix стал брать дополнительную плату за «обмен паролями» в США и еще более 100 странах
На сайте Netflix сказано, что новые участники будут иметь собственный пароль и профиль, оплаченные лицом, «пригласившим» их присоединиться. Эти профили имеют определенные ограничения — они должны быть активированы в той же стране, что и оригинальный пользователь, могут просматривать или загружать содержимое только на одном устройстве одновременно, и не получат возможности создавать дополнительные профили или входить через профиль Kids.
«Мы используем такую информацию, как IP-адреса, идентификаторы устройств и действия в аккаунте, чтобы определить, является ли устройство, на котором вы вошли в свой аккаунт, частью вашей семьи Netflix. Мы не собираем данные GPS, чтобы попытаться определить точное физическое местоположение ваших устройств», — уверяют в компании.
По подсчетам Netflix сейчас более 100 млн человек пользуются услугами стримингового сервиса, используя чужие учетные данные для входа, а учитывая первую за десятилетие потерю подписчиков в 2022 году, понятно, почему стриминг так активизировался в своих «репрессиях».
По материалам:
ITC.ua
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