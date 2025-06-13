Несмотря на войну: 33% украинцев чувствуют себя счастливыми (рейтинг стран, опрос) — Finance.ua
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Несмотря на войну: 33% украинцев чувствуют себя счастливыми (рейтинг стран, опрос)

Личные финансы
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Несмотря на войну: 33% украинцев чувствуют себя счастливыми (рейтинг стран, опрос)
Несмотря на войну: 33% украинцев чувствуют себя счастливыми (рейтинг стран, опрос)
Как украинцы воспринимают счастье и жизнь во время войны. Об этом говорится в исследовании End of Year Survey от Gallup International (проводилось в конце 2024 года) Rating Group.
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По показателю счастья Украина — вторая из конца среди 35 стран, участвовавших в исследовании, Индия при этом занимает последнее место.
  • 33% украинцев чувствуют себя счастливыми.
  • 28% — несчастливыми.
  • Около 40% украинцев выбирают вариант «посредине» между ощущением счастья/несчастья.
Большинство украинцев (62%) все же воспринимают жизнь «как она есть», адаптируясь к реалиям войны.
Процент ответа «очень волнуюсь» в Украине практически совпадает со средним значением по миру.
Больше всего респондентов волнуются:
  • в Колумбии, Аргентине, Японии, Иране, Индии.
Наименьшая доля тех, кто очень переживает по поводу своей жизни:
  • в Саудовской Аравии, Китае, Южной Корее, Азербайджане, Индонезии, Казахстане.
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Ранее мы писали, что большинство украинцев имеют низкий уровень счастья и удовлетворенности жизнью, высокий уровень тревожности, в то же время значительная часть чувствует смысл и ценность в своей деятельности. Такие результаты показали исследования уровня личного благосостояния украинцев по международной методологии Национального статистического управления (ONS) Великобритании, проведенное в июне 2024 года.
Тогда больше всего опрошенных украинцев (42%) оценили удовлетворенность собственной жизнью на низком уровне.
Только 25% респондентов ощущали высокий или очень высокий уровень удовлетворенности жизнью, что критически низкое по сравнению с ожидаемыми стандартами благосостояния.

Справка Finance.ua:

  • End of Year Survey (EoY) — это глобальный ежегодный опрос Gallup International о будущем, счастье и экономических ожиданиях населения разных стран. В 2024 году опрошено 35 882 респондента в 35 странах мира. В Украине опрос EoY уже второй раз проводила Rating Group.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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