Большинство украинцев имеют низкий уровень счастья, но чувствуют смысл и ценность в своей деятельности — опрос Сегодня 20:00

Большинство украинцев имеют низкий уровень счастья, но чувствуют смысл и ценность в своей деятельности — опрос

Большинство украинцев имеют низкий уровень счастья и удовлетворенности жизнью, высокий уровень тревожности, в то же время значительная часть чувствует смысл и ценность в своей деятельности.

Такие результаты показало Такие результаты показало исследование уровня личного благосостояния украинцев по международной методологии Национального статистического управления (ONS) Великобритании, проведенное в июне 2024 года.

Основные результаты

Удовлетворенность жизнью

Больше всего опрошенных украинцев (42%) оценили удовлетворенность собственной жизнью на низком уровне, что может свидетельствовать о наличии социально-экономических и психологических трудностей. Лишь 25% респондентов испытывают высокий или очень высокий уровень удовлетворенности жизнью, что критически низко по сравнению с ожидаемыми стандартами благосостояния.

Чувство смысла и ценности того, чем человек занимается

Опрошенные украинцы преимущественно положительно оценивали свою деятельность — 62% считают то, чем занимаются в жизни, полным смысла и достойным усилий. В то же время более трети респондентов оценивают свою деятельность как частично ценную. Это может свидетельствовать о необходимости поддержки и поощрения людей к активному участию в жизни и общественном развитии, а также о необходимости создания возможностей для самореализации.

Уровень счастья

Каждый второй опрошенный ощущает счастье на низком или среднем уровнях. Только 43% респондентов отметили высокий или очень высокий уровень счастья. Это может быть стимулом для улучшения уровня счастья украинцев посредством поддержки социальных, экономических и культурных аспектов жизни.

Уровень тревожности

«Результаты показывают интересную особенность: хотя 75% опрошенных украинцев недовольны своей жизнью, а 65% испытывают высокий уровень тревоги, 62% все же находят значительный смысл в том, чем занимаются. Это свидетельствует о том, что чувство смысла помогает украинцам частично справляться со стрессом и трудностями. Возможно, это связано с важностью для нас культурных, исторических и патриотических ценностей», комментирует Елена Литвинова, партнер агентства Ruban Litvinova Social Impact Advisory и соавтор проекта.

По сравнению с другими аспектами, тревога оказывает значительное влияние на психоэмоциональное состояние украинцев, поскольку 43% респондентов испытывали высокий уровень тревоги. Это указывает на значительную нестабильность эмоционального состояния украинцев. Только 34% респондентов сообщили о низком уровне тревоги. Это может означать, что улучшить условия жизни и эмоциональное состояние людей можно, создав дружескую социальную среду и больше возможностей для поддержки.

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