Нерезиденты массово выводят активы с брокерских счетов в рф — Finance.ua

Нерезиденты массово выводят активы с брокерских счетов в рф
Активы нерезидентов на счетах российских брокеров к концу второго квартала 2024 года уменьшились на 9,6%, до 1,77 трлн рублей.
Об этом сообщает издание Коммерсантъ со ссылкой на данные центробанка россии.
Это первый случай оттока таких средств с третьего квартала 2022 года.
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Больше всего активов вывели клиенты из международных оффшорных зон и стран ближнего зарубежья. В частности, речь идет об активах на счетах клиентов брокеров с таких оффшоров, как:
- Виргинские острова;
- Панама;
- Белиз.
Также упали активы клиентов:
- из Азербайджана — на 65%, до 0,5 млрд рублей;
- Узбекистана — на 30%, до 59,7 млрд рублей;
- Казахстана — на 20%, до 185,8 млрд. рублей.
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