Нерезиденты массово выводят активы с брокерских счетов в рф — Finance.ua

Нерезиденты массово выводят активы с брокерских счетов в рф Сегодня 15:45 — Финтех и Карты

Нерезиденты массово выводят активы с брокерских счетов в рф

Активы нерезидентов на счетах российских брокеров к концу второго квартала 2024 года уменьшились на 9,6%, до 1,77 трлн рублей.

Об этом сообщает издание Коммерсантъ со ссылкой на данные центробанка россии.

Это первый случай оттока таких средств с третьего квартала 2022 года.

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Больше всего активов вывели клиенты из международных оффшорных зон и стран ближнего зарубежья. В частности, речь идет об активах на счетах клиентов брокеров с таких оффшоров, как:

Виргинские острова;

Панама;

Белиз.

Также упали активы клиентов:

из Азербайджана — на 65%, до 0,5 млрд рублей;

Узбекистана — на 30%, до 59,7 млрд рублей;

Казахстана — на 20%, до 185,8 млрд. рублей.

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