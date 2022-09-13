Непрямые субсидии потребителям газа возрастут в 3 раза — «Нафтогаз» — Finance.ua
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Непрямые субсидии потребителям газа возрастут в 3 раза — «Нафтогаз»

Казна и Политика
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Непрямые субсидии потребителям газа возрастут в 3 раза — «Нафтогаз»
Непрямые субсидии потребителям газа возрастут в 3 раза — «Нафтогаз»
Сумма непрямых субсидий потребителям газа, предоставляемых через НАК «Нафтогаз Украины», в 2022 году будет в 3,4 раза больше, чем в прошлом и достигнет 842 млрд грн.
Об этом заявил глава правления компании Юрий Витренко во время брифинга.
«В 2021 году сумма непрямых субсидий, предоставляемых через НАК „Нафтогаз“, составляет 249 млрд грн, ожидается, что в 2022 году она составит 842 млрд грн», — сказал он.
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По словам Витренко, под непрямыми субсидиями подразумевается субсидия, предоставляемая за счет разницы в цене между рыночной ценой газа и ценой, по которой его получает потребитель в пределах нескольких направлений возложенных на компанию спецобязательств.
«Можем обсуждать, насколько это правильно или нет, но „Нафтогаз“ — это инструмент для правительства, чтобы предоставлять непрямые субсидии потребителям», — подчеркнул Витренко, уточнив, что эти расходы компенсировать не будут.
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По материалам:
УНІАН
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