Немецкий ритейлер OBI пытается избавиться от российского бизнеса — СМИ

Сегодня 11:32 — Фондовый рынок

Российские топ-менеджеры сети строительных гипермаркетов OBI вступили в конфронтацию с мажоритарным акционером сети — одноименным немецким холдингом — по возобновлению работы магазинов в россии.

Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на два источника.

По словам источников, владелец ритейлера объявил о прекращении деятельности в россии 8 марта, но магазины сети продолжали работать вплоть до 17 марта.

Почти через две недели директор по закупкам Obi Максим Суравегин на одном из форумов неожиданно заявил, что торговые точки компании в москве и санкт-петербурге откроются через неделю, еще через две недели — все остальные магазины компании.

Но в этот же день Obi GmbH выпустила опровержение, назвав эти заявления «спекуляциями», говорится в статье.

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«Фактически российский офис сейчас находится в открытой конфронтации с немецким холдингом», — объясняет суть конфликта генеральный директор Infoline Иван Федяков.

По его словам, главная компания заблокировала в российских «дочках» IT-систему, которая позволяла сети нормально функционировать.

Сотрудники компании 17 марта создали Telegram-канал «Будь в курсе». Директор по персоналу Галина Меркулова выложила в нем видео, из которого следует, что ретейлеру закрыли доступ к корпоративной почте, серверу и кассам.

Отмечается, что в сеть входит 27 гипермаркетов с 4900 сотрудниками.

Собеседники газеты, близкие к компании, отметили, что одним из вариантов разрешения ситуации может стать продажа российских активов стороннему покупателю или топ-менеджерам сети.

По их словам, сначала мажоритарный акционер OBI планировал получить за актив живые деньги, а в марте был готов уступить контроль над ритейлером за символический 1 евро. Подготовить соглашение стороны не успели — директора-экспаты покинули страну, подписать соглашение сейчас некому, объяснили источники.

Бизнес должен быть передан и в доверительное управление российскому менеджменту, отметили собеседники. Один из них уточнил, что на это рассчитывает российское руководство компании.

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