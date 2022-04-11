НАПК предлагает обложить санкциями 1000 человек и компаний рф — Finance.ua

НАПК предлагает обложить санкциями 1000 человек и компаний рф

Сегодня 09:18 — Казна и Политика

Национальное агентство по предотвращению коррупции предлагает вести санкции против 1000 российских лиц и компаний, в частности, в отношении любовницы российского президента путина Алины Кабаевой.

Об этом сообщили в НАПК.

«НАПК подготовило для Офиса Генерального прокурора и МИД новый список подсанкционных кандидатов. Среди них — Кабаева и скандальная компания, которая помогала армии россии пересылать награбленное имущество украинцев», — говорится в сообщении.

В список попало более 1000 человек и компаний из россии, которые способствуют продолжению войны россии против Украины.

В список были включены сведения о 330 национальных деятелях, олигархах и членах их семей, а также 748 юридических лиц, к которым еще не применены санкции.

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«НАПК добавило в санкционные списки общество с ограниченной ответственностью „СДЭК-Глобал“. Ведь именно эта компания занималась доставкой награбленного имущества украинцев. Рашисты пользовались услугами быстрой почты, чтобы пересылать по 100 кг одежды украинцев, которых сами же убивали во время полномасштабной войны на нашей Родине. Большинство мародеров привезли награбленное с Черниговщины и Киевщины», — отметили в НАПК.

Подробнее о том, кто попал в подсанкционные списки, по ссылке

Весь список лиц и компаний, на которые НАПК предлагает наложить санкции, постоянно обновляется.

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