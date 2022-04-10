Новые санкции Еврокомиссии содержат инструменты для их обхода — Мининфраструктуры

Сегодня 16:37 — Мир

Санкции, введенные Еврокомиссией в ответ на агрессию со стороны рф и беларуси, позволяют этим странам продолжить торговлю с Евросоюзом, сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

В ведомстве отмечают, что приказ оставить с 16 апреля территорию ЕС всем зарегистрированным в россии и беларуси грузовикам содержит множество исключений.

«В частности: природный газ и нефть, включая продукты нефтепереработки, а также титан, алюминий, медь, никель, палладий и железная руда; фармацевтическая, медицинская, сельскохозяйственная и пищевая продукция, включая пшеницу и удобрения; гуманитарные грузы; исключение для российских компаний в вывозе и передаче культурных ценностей, предоставленных во временное пользование», — комментирует Мининфраструктуры.

В Министерстве назвали такие санкции непоследовательными и напомнили, что из-за агрессии россии и беларуси страдает не только украинская экономика, но и страны ЕС.

«В настоящее время те грузы, которые не могут вывозиться из украинских портов, будут поставляться в ЕС автомобильным и железнодорожным транспортом. Расходы на строительство новых логистических маршрутов составят миллиарды... чтобы принять эти грузы, страны-члены ЕС должны подготовить свою инфраструктуру складов, таможенных пунктов, работы санитарных служб», — объясняет МИУ.

Там также напомнили, что введение пятого пакета санкций Еврокомиссии произошло на фоне массовых убийств гражданских украинцев в Буче и других городах, но введенные полумеры оставляют возможность для ЕС продолжать вести привычный бизнес с агрессором.

Министр инфраструктуры Александр Кубраков в свою очередь добавил , что таким образом мир повторяет ошибки ХХ века.

«Призываю мир не повторять ошибок ХХ века и вместо умиротворения агрессора, мыслей о финансовых выгодах, начать выполнять озвученные обещания. Только так наш общий враг проиграет», — написал он на своей Facebook-странице.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.