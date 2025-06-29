Tesla планирует открыть свои первые салоны в Индии — Finance.ua

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Tesla планирует открыть свои первые салоны в Индии

Мир
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Tesla планирует открыть свои первые салоны в Индии
Tesla планирует открыть свои первые салоны в Индии
Компания Tesla, возглавляемая Илоном Маском, начнет официальную деятельность в Индии в июле — на третьем по величине автомобильном рынке мира, стремясь добиться роста в условиях падения продаж в Европе и Китае.
Об этом пишет Bloomberg.
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Первая партия электромобилей уже прибыла в страну — это внедорожники Model Y с задним приводом, отправленные с китайского завода Tesla.
Tesla планирует открыть свой первый салон в Мумбаи уже в середине июля, а затем — в Нью-Дели.
«Дебют положит конец многолетней саге о выходе Tesla на рынок Индии — рынок, на который Маск давно положил глаз, но не решался выйти из-за разногласий относительно тарифов и местного производства. Прорыв в выводе Tesla на рынок Индии произошел после того, как Маск встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в США в феврале», — говорится в публикации.
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Согласно документам, с которыми ознакомился Bloomberg, пять автомобилей Model Y уже прибыли в Мумбаи с завода Tesla в Шанхае.
Автомобили были задекларированы по цене 2,77 млн ​​рупий ($31 988) и обложены импортной пошлиной в размере более 2,1 млн рупий — эта пошлина соответствует 70% пошлины Индии на полностью собранные импортные автомобили стоимостью до $40 000 плюс дополнительные сборы, как свидетельствуют документы.
«Ожидается, что модель поступит в продажу по цене более $56 000 долларов без учета налогов и страхования, хотя Tesla определит окончательную цену на основе своей маржи и стратегии позиционирования», — пишет Bloomberg. — Для сравнения, цена этой модели в США без учета налогов составляет $44 990, а с учетом налоговых льгот — $37 490.
По материалам:
НВ
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