Где в Европе больше всего дистанционных работников — Finance.ua

Где в Европе больше всего дистанционных работников
Глобальный опрос об условиях труда демонстрирует, что распространенность работы из дома значительно варьируется в разных частях Европы. Больше всего из дома работают в Великобритании, а меньше всего — в Греции. Это связано с культурными и экономическими факторами.
Об этом пишет Euronews.
Что выявило исследование
По результатам исследования тенденции дистанционной работы изменились со времен пандемии COVID-19.
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Четвертую волну опроса проводили с ноября 2024 по февраль 2025-го. Он охватывает работников от 20 до 64 лет, имеющих полное высшее образование и полный рабочий день.
Средний показатель дистанционной работы в мире составляет 1,2 дня в неделю.
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Однако данные существенного варьируются в 40 странах, где проводили исследования: от всего 0,5 дня в неделю в Южной Корее до 1,9 дня в Канаде.
По словам доцента экономики Королевского колледжа Лондона доктора Джевата Гирая Аксоя, главная причина этого заключается в уровне культуры индивидуализма — черты, которая подчеркивает личную автономию, самостоятельность и независимость над коллективными целями или от пристального надзора.
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Среди других факторов — серьезность и продолжительность карантина, связанного с COVID-19, плотность населения и промышленная структура каждой экономики.
К примеру, страны с большей долей секторов, ориентированных на удаленную работу, таких как ІТ и финансы, имеют лучшие возможности для поддержки гибридных моделей.
В густонаселенных странах тоже часто наблюдается более высокий уровень работы из дома, частично из-за более длительного времени поездок на работу.
Где в Европе больше всего дистанционных работников
Великобритания имеет самый высокий уровень дистанционной работы среди 18 европейских стран. Там из дома работают в среднем 1,8 дня в неделю. В масштабе всего исследования Великобритания оказалась на втором месте среди 40 стран. Она уступает только Канаде.
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По словам Аксоя, показатели Великобритании обусловлены культурным индивидуализмом, особенно длительными и строгими локдаунами во время пандемии COVID-19 и системой экономики, где рынок труда сосредоточен в сфере финансов, консалтинга и медиа.
За последние годы британские работники выработали стойкое желание работать из дома 2−3 дня в неделю.
Фирмы, которые игнорируют такие ожидания, могут столкнуться с серьезными трудностями в привлечении и удержании квалифицированных рабочих.
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В Греции, напротив, самый низкий показатель работы из дома в Европе. Там удаленно работают всего 0,6 дня в неделю.
Греция имеет низкие показатели индивидуализма, а ее экономика опирается на туризм, розничную торговлю и гостиничный бизнес — сферы, требующие физического присутствия.
Общий уровень работы из дома снизился во всем мире с в среднем 1,6 дня в неделю в 2022 году до 1,33 дня в 2023-м. В 2024 и 2025 он снизился до 1,27 дня. Авторы исследования пришли к выводу, что уровень удаленной работы почти стабилизировался с 2023 года.
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