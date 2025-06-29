General Motors показали электрокроссовер за $11 000 с запасом хода более 500 км (фото) — Finance.ua

General Motors показали электрокроссовер за $11 000 с запасом хода более 500 км (фото) Сегодня 02:11 — Мир

General Motors показали электрокроссовер за $11 000 с запасом хода более 500 км (фото), Фото: General Motors

Опубликованы официальные фото Wuling Bingo S. Недорогой электрокроссовер поступит в продажу до конца года. Электрический кроссовер станет старшим братом модели Wuling Bingo Plus.

Об этом сообщается на сайте CarNewsChina.

Новый Wuling Bingo S разрабатывается с участием специалистов General Motors, как и другие модели китайской марки. Дело в том, что американский концерн является ее совладельцем (вместе с SAIC).

Фото: General Motors

Электромобиль Wuling Bingo S внешне похож на младшую модель. У него обтекаемый дизайн с изогнутой крышей, выраженным «носом» и крупными каплевидными фарами. Фонари соединены диодной полосой.

Размеры Wuling Bingo S 2025:

длина — 4265 мм;

ширина — 1785 мм;

высота — 1600 мм;

колесная база — 2610 мм.;

масса — 1325 кг.

Фото: General Motors

Салон электрокара не показали, однако частично открыли его характеристики.

Кроссовер Wuling Bingo S получит 102-сильный электромотор, а его максимальная скорость будет ограничена на отметке 150 км/ч.

Запас хода держат в секрете, но он точно превысит 500 км, как и у Bingo Plus. Цена Wuling Bingo S составит от 80 000 до 100 000 юаней ($11 000 — 13 900).

Фокус По материалам:

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