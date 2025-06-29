General Motors показали электрокроссовер за $11 000 с запасом хода более 500 км (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

General Motors показали электрокроссовер за $11 000 с запасом хода более 500 км (фото)

Мир
25
General Motors показали электрокроссовер за $11 000 с запасом хода более 500 км (фото)
General Motors показали электрокроссовер за $11 000 с запасом хода более 500 км (фото), Фото: General Motors
Опубликованы официальные фото Wuling Bingo S. Недорогой электрокроссовер поступит в продажу до конца года. Электрический кроссовер станет старшим братом модели Wuling Bingo Plus.
Об этом сообщается на сайте CarNewsChina.
Новый Wuling Bingo S разрабатывается с участием специалистов General Motors, как и другие модели китайской марки. Дело в том, что американский концерн является ее совладельцем (вместе с SAIC).
Фото: General Motors
Фото: General Motors
Электромобиль Wuling Bingo S внешне похож на младшую модель. У него обтекаемый дизайн с изогнутой крышей, выраженным «носом» и крупными каплевидными фарами. Фонари соединены диодной полосой.

Размеры Wuling Bingo S 2025:

  • длина — 4265 мм;
  • ширина — 1785 мм;
  • высота — 1600 мм;
  • колесная база — 2610 мм.;
  • масса — 1325 кг.
Фото: General Motors
Фото: General Motors
Салон электрокара не показали, однако частично открыли его характеристики.
Кроссовер Wuling Bingo S получит 102-сильный электромотор, а его максимальная скорость будет ограничена на отметке 150 км/ч.
Запас хода держат в секрете, но он точно превысит 500 км, как и у Bingo Plus. Цена Wuling Bingo S составит от 80 000 до 100 000 юаней ($11 000 — 13 900).
По материалам:
Фокус
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems