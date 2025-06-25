АРМА провело осмотр арестованного завода Медведчука и Козака — «Керамбуд» Сегодня 17:22 — Фондовый рынок

Уполномоченные лица центрального аппарата Национального агентства по розыску и менеджменту активов совместно с работниками Западного МТУ АРМА провели выездной осмотр арестованного стратегического актива — предприятия ООО «Керамбуд».

Завод специализируется на производстве строительного кирпича и входит в число крупнейших производителей этого вида продукции в западном регионе Украины.

Завод оснащен современным высокотехнологичным оборудованием немецкого производства и с полностью автоматизированным циклом производства.

Мощности предприятия позволяют производить до 4 миллионов единиц продукции ежемесячно.

В рамках установленных процедур Агентство уже обеспечило проведение независимой оценки актива, согласно результатам которой рыночная стоимость завода составляет 246 216 830 грн.

По результатам осмотра не выявлено нарушений или фактов использования актива. Ранее во время осмотра другого арестованного завода Медведчука и Козака — ООО «Бетонбуд» — работники АРМА установили факты его незаконного использования и использования специального транспорта, который также был арестован.

Напомним, в мае 2025 года АРМА приступил к конкурсу по поиску управляющего для этого актива.

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