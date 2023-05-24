Немецкий производитель шин Continental продал свой завод в россии — Finance.ua

Немецкий производитель шин Continental продал свой завод в россии
Немецкий производитель шин и автокомпонентов Continental продал свой завод в Калуге, поскольку компания стремится покинуть российский рынок.
Об этом сообщает MarketWatch
Компания Continental заявила, что продала свой завод по производству автомобильных шин в городе Калуга, рф, российской инвестиционной компании S8 Capital.
Немецкий производитель автомобильных запчастей заявил, что продажа знаменует собой шаг к отказу от бизнеса в рф в рамках контролируемого выхода с российского рынка.
Подробной информации о сделке по продаже завода в Калуге Continental не приводит.
Компания также заявила, что ведет переговоры о продаже своих акций на совместном предприятии по производству тахографов с российской компанией Mettem Transport Group.
Напомним, немецкий автомобильный концерн Volkswagen Group завершил продажу своих долей в ООО «Фольксваген Груп Рус» местному инвестору ООО «Арт-Финанс» при поддержке российского дилера «Авилон».
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