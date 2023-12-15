Немецкий производитель БпЛА Quantum-Systems откроет R&D-центр в Украине — Finance.ua
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Немецкий производитель БпЛА Quantum-Systems откроет R&D-центр в Украине

Фондовый рынок
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Немецкий производитель БпЛА Quantum-Systems откроет R&D-центр в Украине
Немецкий производитель БпЛА Quantum-Systems откроет R&D-центр в Украине
Немецкая технологическая компания Quantum Systems создает отдельный R&D-центр в Украине и планирует нанимать специалистов.
Об этом в комментарии DOU заявил Country Chief Operational Officer компании Александр Бережной.
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R&D-подразделение будет работать на базе открывшегося весной центра SSTLC. В планах украинской команды — производство запасных частей для дронов, а через несколько лет — и полная сборка БПЛА.
БпЛА «Vector» — разработка компании Quantum-Systems — может взлетать и приземляться вертикально, имеет двигатель с низким уровнем шума и зашифрованную IP-связь, передающую видеопоток. Компания сотрудничает с Минобороны Украины: на нужды ВСУ уже передали сотни таких дронов.
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Напомним: для начала работы с беспилотником Vector достаточно двух минут: БПЛА в собранном виде имеет размах крыла 2,8 м и запускается с руки.
Беспилотник оснащен электрооптическим и инфракрасным сенсорами, что позволяет круглосуточно обнаруживать вражеские цели, а прочная конструкция беспилотника нивелирует влияние погодных факторов.
Скорость — до 72 км/ч. Продолжительность одного полета — 120 минут.
Кроме того, благодаря защищенным каналам, передача данных Vector во время боевых миссий может в режиме реального времени транслировать видео на наземные станции.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Mind
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