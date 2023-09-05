Немецкий поставщик софта SAP отключит компании россии от программного обеспечения — Finance.ua

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Немецкий поставщик софта SAP отключит компании россии от программного обеспечения

Технологии&Авто
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Немецкий поставщик софта SAP отключит компании россии от программного обеспечения
Немецкий поставщик софта SAP отключит компании россии от программного обеспечения
Немецкий поставщик промышленного софта SAP отключит российские компании от своего ПО.
Об этом сообщил в Телеграме руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.
«Немецкий поставщик промышленного софта SAP отключит российские компании от своего программного обеспечения. Среди этих компаний — РЖД (ОАО „российские железные дороги“. — Ред.)», — написал Ермак.
По его словам, группа Макфола-Ермака предлагала такой шаг, чтобы россияне все больше «погружались в каменную эпоху во всем».
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Как сообщалось, SAP — немецкая компания, являющаяся одним из лидеров на рынке прикладного программного обеспечения для предприятий.
К началу 2022 года SAP являлся одним из крупнейших поставщиков промышленного специализированного софта на российском рынке с долей до 60%.
Как считают эксперты, полная замена SAP в россии пока невозможна — решения компании отвечают за работу базовых систем предприятий, и полноценных аналогов нет.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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