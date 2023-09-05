Немецкий поставщик софта SAP отключит компании россии от программного обеспечения — Finance.ua

Немецкий поставщик софта SAP отключит компании россии от программного обеспечения
Немецкий поставщик промышленного софта SAP отключит российские компании от своего ПО.
Об этом сообщил в Телеграме руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.
«Немецкий поставщик промышленного софта SAP отключит российские компании от своего программного обеспечения. Среди этих компаний — РЖД (ОАО „российские железные дороги“. — Ред.)», — написал Ермак.
По его словам, группа Макфола-Ермака предлагала такой шаг, чтобы россияне все больше «погружались в каменную эпоху во всем».
Как сообщалось, SAP — немецкая компания, являющаяся одним из лидеров на рынке прикладного программного обеспечения для предприятий.
К началу 2022 года SAP являлся одним из крупнейших поставщиков промышленного специализированного софта на российском рынке с долей до 60%.
Как считают эксперты, полная замена SAP в россии пока невозможна — решения компании отвечают за работу базовых систем предприятий, и полноценных аналогов нет.
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